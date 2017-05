Toto Wolff: “Ferrari heeft overwinning Vettel niet georchestreerd”

30 mei 2017 — Er wordt druk gespeculeerd dat Ferrari doelbewust er voor gezorgd heeft dat Sebastian Vettel in Monaco won door een vorm van teamorders te geven aan de hand van de pitstops die uitgevoerd werden. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff is daar echter niet van overtuigd.



Volgens Toto Wolff was het voor Ferrari onmogelijk om in te schatten hoe de superzachte band zou presteren tijdens de race, een situatie waarmee ook Mercedes zelf werd geconfronteerd. Toto Wolff gelooft dan ook niet dat Ferrari doelbewust Kimi Raikkonen benadeelde.

“Het was niet duidelijk hoe de band zou presteren,” probeerde Toto Wolff de situatie te verklaren. “Ze moesten één van beide rijders laten pitten en op de supersoft plaatsen. Zoals we uiteindelijk zagen was de supersoft niet snel genoeg en Sebastian Vettel kon enkele zeer snelle rondjes op de ultrasoft rijden. Dat gaf hem een voordeel tegenover Kimi en ik denk niet dat ze dat zagen aankomen. Aan het einde van de dag was dit het juiste resultaat voor het kampioenschap bij de rijders en de teams, maar ik denk niet dat het georchestreerd werd.”

“Ze bevinden zich in de situatie waarin wij ons bevonden, eerste en tweede eindigen en moeten verklaren waarom de juiste van de twee rijders won,” aldus Toto Wolff. “Eerst en vooral, ze verdienden het om te winnen. Ze hadden de snelste wagen en een dubbeloverwinning is dan bijzonder goed, onze felicitaties. We moeten hen daarvoor de credits geven.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout