Toto Wolff onder de indruk van Ocon en Wehrlein

05 april 2017 — Mercedes-beschermelingen Esteban Ocon en Pascal Wehrlein sprongen beiden, op hun eigen manier, in het oog tijdens de opening van het nieuwe seizoen in Australië. De eerste omdat hij bij zijn debuut voor Force India meteen een punt wist te scoren en de tweede omdat hij verstek gaf voor de race.



Vorig jaar waren ze tijdens de laatste negen Grote Prijzen teamgenoten bij Manor en na het ter ziele gaan deze winter van de Britse formatie moest Mercedes dus op zoek gaan om hun protegés ergens anders onder te brengen. Na een sterk seizoen van Wehrlein werd door de meesten verwacht dat hij de overstap zou maken naar Force India maar het team van Vijay Mallya verraste en koos voor Ocon.

Na het plotse pensioen van wereldkampioen Nico Rosberg was Wehrlein ook één van de namen die rondgingen in de paddock om hem te vervangen. Mercedes ging voor Valtteri Bottas en Wehrlein moest bijna noodgedwongen tevreden zijn met een stek bij Sauber voor 2017.

Toto Wolff is na het openingsweekend onder de indruk van zijn beide poulains.

“Esteban niet alleen in gevecht zien gaan met toprijders als Hülkenberg en Alonso maar er ook nog als winnaar er zien uitkomen om zo zijn eerste punt te pakken maakte me trots.”

Ook Wehrlein maakte indruk op de Oostenrijker.

“Ik heb te doen met Pascal,” vertelt Wolff. “Ik ben onder de indruk van de volwassenheid die hij aan de dag legde om Sauber in te lichten dat hij niet op niveau zou kunnen presteren. Het vergt veel moed om zoiets te doen en ik weet dat dit hem veel krediet oplevert bij het team.”

Ook in China zullen we geen Wehrlein aan het werk zien bij Sauber en de vraag is dan of hij een week later voor de Grand Prix van Bahrein wel klaar zal zijn. Of is er meer aan de hand? Noch Sauber, noch Wehrlein zelf geven meer uitleg over wat de problemen juist zijn, het lijkt alleszins vreemd dat een gezonde 22-jarige Formule 1-rijder niet in staat is om te racen.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout