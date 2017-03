Toto Wolff: “We hebben het echte Red Bull nog niet gezien”

07 maart 2017 — Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft Red Bull tijdens de eerste wintertest nog niet getoond waartoe het in staat is.



Red Bull staat gekend voor haar aerodynamische expertise. De voorbije jaren was het aerodynamisch pakket één van de sterkste van de grid. Vooral de motor was voor Red Bull de voorbije jaren een handicap. Met de reglementswijzigingen wordt verwacht dat Red Bull een serieuze stap vooruit kan zetten, de aerodynamica wint vanaf 2017 immers aan belang.

De RB13 kenmerkt zich echter door een eerder simplistisch design, daar waar de Mercedes W08 veel verfijnder oogt met veel meer details. Volgens Toto Wolff hoeft dat echter niet veel te betekenen.

“We hanteren een andere filosofie. Uiteindelijk draait alles rond het maximaliseren van de prestaties van de wagen, of dat nu door een eerder geavanceerde of simplistische benadering is, dat is uiteindelijk irrelevant,” aldus Toto Wolff. “Wat uiteindelijk telt zijn de prestaties van de wagen. Ik betwijfel niet dat Adrian Newey en zijn team een wagen naar het circuit brengen die echt een concurrent voor ons is. Ik vermoed dat we nog niet het echte Red Bull Racing gezien hebben.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout