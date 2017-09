Toyota wil onderhandelen met Alonso over deelname aan Le Mans

17 september 2017 — Toyota wil graag onderhandelen met Fernando Alonso over een deelname aan Le Mans in 2018, ten minste als de Japanners nog deelnemen aan het World Endurance Championship.



In het geval dat Alonso zijn verblijf verlengt bij McLaren mag de Spanjaard van de Britse renstal volgend jaar deelnemen aan de 24 uren van Le Mans, als hij daar de kans toe krijgt.

Teambaas Rob Leupen van Toyota zegt dat ze open staan om te praten met rijders uit andere categorieën en hij voegde daar fijntjes aan toe dat technisch directeur Pascal Vasselon in het verleden al had samengewerkt met Alonso.

“We zijn altijd geïnteresseerd in goede rijders en Pascal heeft een goede relatie met Fernando vanuit de tijd dat hij nog voor Michelin in de Formule 1 zat,” aldus Leupen. “Maar we kunnen er nu niet meer over vertellen omdat er meerdere pistes onderzocht worden.”

Daarmee doelt de Nederlander waarschijnlijk ook op het feit dat het helemaal nog niet zeker is dat Toyota volgend jaar nog aan de start zal staan. Nadat in juli Porsche al de stekker uit zijn LMP1-project getrokken had, blijft Toyota verweesd achter als enige fabrieksteam.

Toyota heeft laten weten dat er voor oktober geen beslissingen worden genomen omdat ze eerst willen afwachten hoe de toekomst van het WEC er zal uitzien.

Fernando Alonso heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn doel is de “Triple Crown” te behalen en zo in de voetsporen van Graham Hill te treden. De Grote Prijs van Monaco heeft hij al gewonnen, dus resten er nog de 24 uren van Le Mans en de Indy 500.

Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat hij de Grote Prijs van Monaco voor een tweede keer zal laten schieten om aan de Indy 500 deel te nemen, als hij volgend jaar nog McLaren-rijder is. De 24 uren van Le Mans valt echter niet samen met een raceweekend in de F1, dus dat is wel een mogelijkheid.

McLaren-CEO Zak Brown liet eerder al weten dat Alonso gesproken had over Le Mans en dat hij hem niets in de weg zou leggen als hij de race in de juiste omstandigheden zou kunnen rijden.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout