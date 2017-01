Vanaf 2018 is McLaren de enige leverancier van motorsensoren in de F1

30 januari 2017 — McLaren Applied Technologies is vanaf volgend jaar de enige leverancier van motorsensoren in de F1, zo liet het bedrijf maandagnamiddag weten.



Momenteel hebben de teams de vrije keuze wat motorsensoren betreft maar daar komt vanaf 2018 verandering in. Vanaf volgend jaar zal McLaren Applied Technologies immers de enige leverancier zijn. De FIA kiest voor één leverancier om zo de kosten te drukken.

McLaren Applied Technologies is een dochterondernemening van de McLaren Groep maar werkt onafhankelijk van het McLaren F1 team. McLaren Applied Technologies levert sinds 2008 ook de elektronische onderdelen van de ECU die in de F1 wordt gebruikt.

“We zijn verheugd dat McLaren Applied Technologies door de FIA is gekozen als enige leverancier van sensoren voor het meten van de motordruk en temperatuur en dat voor de periode 2018 tot en met 2020,” aldus Rodi Basso.

“Van de technologie in de ECU tot de ingenieurs die de teams ondersteunen op de circuits, McLaren Applied Technologies blijft het hart van de technologie in de motorsport. Het is onze missie om ongeëvenaarde service te leveren, waardoor de topteams en de top van de autosport kunnen blijven groeien en fans kunnen blijven vermaken.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout