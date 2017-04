Vandoorne blikt vooruit naar Rusland: “Het team heeft een mentale boost gekregen”

24 april 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne blikt op een positieve manier vooruit naar het raceweekend in Rusland, ook al weet Vandoorne dat het ook in Sochi belangrijk is om over een krachtige en betrouwbare motor te beschikken.



Na het teleurstellend raceweekend in Bahrein, waar Vandoorne door een motorprobleem niet kon deelnemen aan de race, kan Vandoorne niet wachten om in Sochi opnieuw in zijn F1-bolide van McLaren te stappen. Vandoorne hoopt om in Sochi, op een circuit waarop hij al ervaring heeft, eindelijk eens probleemloos raceweekend te beleven.

“Ik heb al eerder in Sochi geracet en behaalde er goede resultaten, ik heb er in 2015 de GP2-titel veroverd. Dat is zeker en vast een pluspunt wanneer je het weekend tegemoet gaat. Ik kende de de voorbije weken veel pech en ik heb heel wat kostbare tijd verloren. Ik hoop echter dat we komend weekend onze situatie kunnen verbeteren,” blikt Vandoorne vooruit naar komend raceweekend in Sochi.

Volgens Vandoorne zorgde de probleemloze testdag in Bahrein voor een serieuze mentale opsteker bij het team.

“Na enkele moeilijke weken was de laatste testdag in Bahrein bemoedigend, zowel voor mezelf als het team. Het was de boost die we nodig hadden en bezorgde ons heel wat nuttige informatie over de richting die we met ons volledige pakket uitgaan. We gaan naar Sochi met een beter gevoel dan dat we na de zondag in Bahrein hadden, wat een teleurstellende race was.”

Toch beseft Vandoorne ook dat het circuit in Sochi, met haar erg lang recht stuk, een serieuze uitdaging voor McLaren en de Honda-motor zal vormen.

“Zoals ik reeds eerder heb gezegd, we hebben een nadeel op circuits waar de snelheid op de rechte stukken enorm belangrijk is. Onze focus ligt dan ook vooral op het zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de baan en het verder werken aan onze betrouwbaarheid. Indien we een vlekkeloos weekend kennen, zonder problemen met de wagen, dan geeft ons dat de best mogelijke kans om een goede snelheid voor de race te vinden. We zullen ons uiterste best doen met het pakket waarover we beschikken,” besluit Vandoorne.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout