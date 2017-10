Vandoorne: “De wagen voelt goed aan”

06 oktober 2017 — Na twee uitstekend verlopen races in Singapore en Maleisië gaat Stoffel Vandoorne in Japan op zoek naar een gelijkaardig resultaat. De Belg heeft vertrouwen in de wagen en ook na de vrije trainingen op vrijdag zit Vandoorne er goed bij met een tiende plaats, ook al viel de tweede vrije training letterlijk en figuurlijk in het water.



Stoffel Vandoorne reed tijdens de eerste vrije training de tiende tijd, net sneller dan teamgenoot Fernando Alonso. In de tweede vrije training kwamen beide McLaren’s enkel de baan op om de wagen even te voelen tijdens natte omstandigheden.

Het wordt dus een drukke avond voor McLaren, aangezien ze zich enkel op één vrije training kunnen baseren voor de kwalificatie en de race. Op zaterdag wordt er nog neerslag verwacht, maar op zondag lijkt het voorlopig nog droog te blijven.

“Voorlopig is het nog moeilijk om te weten wat we moeten verwachten”, zegt Stoffel Vandoorne na de tweede vrije training. “We konden vandaag immers niet veel rijden. De eerste vrije training verliep vrij normaal, zonder problemen. Tijdens de tweede vrije training konden we in de regen enkel een installatieronde afwerken.”

“Het weer zal beslissend zijn morgen. Op zondag lijkt het een droge race te worden, waardoor de kwalificatie erg belangrijk wordt.”

“De wagen voelde erg goed aan op het circuit. Suzuka is een circuit met hoge snelheden, met veel veranderingen van richting. Met de bredere banden en downforce van dit jaar is het spectaculair in de eerste sector. Het is erg leuk om hier te rijden.”

“Wat er morgen ook gebeurd, we zullen het beste van ons weekend proberen maken.”



Geschreven door Frederic Schoutetens