Vandoorne: “Dit is een verrassende start van het raceweekend”

01 september 2017 — Stoffel Vandoorne zorgde vandaag voor een verrassing door in zijn McLaren op het circuit van Monza de zevende tijd te rijden. Zeker niet vanzelfsprekend, wetende dat de Honda-motor achterin zijn McLaren een handicap is op het hogesnelheidscircuit.



Stoffel Vandoorne is het raceweekend in Italië sterk gestart. Tijdens de eerste oefensessie reed onze landgenoot de negende tijd en tijdens de tweede oefensessie deed hij nog twee plaatsen beter door de zevende tijd te laten noteren. Voor Vandoorne en McLaren is het alvast een bemoedigende start van een raceweekend dat voorafgaand als bijzonder moeilijk bestempeld werd.

“Het is tot dusver een enigszins verrassende vrijdag voor ons team. Om met beide wagens ons in de top tien te bevinden is een zeer positieve start van het weekend, zeker op een circuit zoals dat van Monza, waar het nadeel van een minder goede motor erg hard doorweegt,” blikt Vandoorne terug op de eerste twee oefensessies van het raceweekend.

“Ik denk dat het een zeer positieve vrijdag was. De rondetijden achter ons liggen zeer dicht bij elkaar. We zullen dus moeten blijven werken en moeten vechten voor ieder tiende, honderdste of duizendste van een seconde. Je kan hier anders makkelijk heel wat plaatsen verliezen.”

Voor McLaren en Vandoorne wordt het nu een kwestie van de goede lijn door te trekken naar de rest van het raceweekend.

“We zouden enorm blij zijn indien we de huidige performance ook morgen kunnen neerzetten. Ik vermoed echter dat we morgen ietwat zullen terugvallen aangezien de anderen nog wat meer achter de hand hebben, onder andere op het vlak van motorafstellingen enz. We moeten echter proberen profiteren van de fouten die anderen maken en ons focussen op onze eigen prestaties. Hopelijk kunnen we dan morgen even goed presteren.”

Uiteraard kan ook het weer nog een cruciale rol gaan spelen. Voor zaterdag, de dag van de kwalificatie, wordt er nog steeds een kans op regen voorspeld.

“Ik maak me geen zorgen over de weersvoorspelling. Tot dusver is het droog geweest. Ik heb de weersvoorspelling voor de rest van het raceweekend nog niet gezien maar we zullen zien wat er gebeurt. Je weet nooit op voorhand hoe het ons zal beïnvloeden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout