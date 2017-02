Vandoorne: “Enkel focussen op Alonso zou verkeerd zijn”

03 februari 2017 — Stoffel Vandoorne begint over een maand aan zijn eerste volledige F1 seizoen. Zijn ploegmaat wordt de Spaanse tweevoudige wereldkampioen Fernando Alonso. Wordt die ploegmaat zijn eerste concurrent? Als we Stoffel mogen geloven alvast niet.



Het zijn drukke weken voor Stoffel Vandoorne. De Belg probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. Tussendoor reist hij van de ene persverplichting naar de andere. Op deze evenementen wordt hem vaak gevraagd naar zijn relatie met Fernando Alonso.

“Toch is mijn grootste prioriteit niet voor Alonso eindigen”, antwoordt Vandoorne in een interview met ‘Motorsport.com’. “Het belangrijkste voor mij is om McLaren-Honda terug naar de voorste plaatsen van de startgrid te brengen.”

“Om in dat opzet te slagen, moet ik mij elke race op mezelf focussen, zodat ik geen domme fouten maak. Als dat lukt, volgen de resultaten wel vanzelf”, redeneert de Belg, zonder zich op een concrete plaats te richten.

Een gelijkaardig verhaal horen we bij de vraag naar de prestaties van de McLaren.

“Ik, en ook de meeste andere rijders, weten niet goed wat te verwachten van dit seizoen. Natuurlijk zullen we meer naar voor in het klassement, maar waar precies, dat blijft afwachten. Ik durf dus nog geen voorspellingen maken.”

Vandoorne houdt er wel rekening mee dat mensen zijn resultaten naast die van Alonso zullen leggen.

“De F1 is een wereld van presteren of niet presteren. En dat wordt vaak afgeleid aan de hand van je teamgenoot. Maar ook in de GP2 of de Formule Renault moest ik presteren, dus ik ben er klaar voor. Al weet ik dat het er in de F1 iets extremer aan toe gaat door alle media-aandacht.”

