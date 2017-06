Vandoorne: “Focus ligt na gridpenalty volledig op de race”

23 juni 2017 — Stoffel Vandoorne blikt tevreden terug op zijn eerste dag van het raceweekend in Azerbeidzjan.



Het raceweekend begon niet goed voor Vandoorne en Alonso, allebei kregen ze meteen een forse gridpenalty omdat enkele motoronderdelen vervangen dienden te worden. Vandoorne en Alonso zullen daardoor waarschijnlijk van op de laatste startrij moeten vertrekken, al probeerden ze er vandaag wel het beste van te maken.

Dat was echter relatief te noemen want Fernando Alonso kreeg tijdens de tweede oefensessie opnieuw af te rekenen met een motorprobleem. Vandoorne liet tijdens de eerste oefensessie de twaalfde tijd en tijdens de tweede oefensessie de zeventiende tijd noteren.

“Vandaag opteerden we ervoor om ons te focussen op de snelheid voor de lange runs. We wisten immers dat we gridpenalty’s zouden krijgen voor de race,” blikt Vandoorne terug op de eerste twee oefensessies op het Baku City Circuit.

“Desondanks had ik snel veel grip op de baan tijdens de eerste oefensessie en ik denk dat er morgen nog wat in zit. De wagen voelt hier erg goed aan, wat goed is want je hebt op dit stratencircuit veel vertrouwen in je wagen nodig. Ik denk ook dat het voorbereidingswerk dat ik vandaag deed geloond heeft. Ik voelde me meteen comfortabel waar ik moest remmen, het ziet er dan ook naar uit dat het werk geloond heeft.”

We zagen tijdens de eerste twee oefensessies heel wat spins. Op het stratencircuit was het dan ook zoeken naar grip.

“De banden zijn hier opnieuw redelijk tricky. Het ziet er naar uit dat iedereen de nodige problemen ondervind om ze hier op temperatuur te krijgen. We zagen dan ook heel wat rijders die hun banden blokkeerden. Het is tricky, zeker in de remzones. De banden koelen immers af op de lange rechte stukken en vervolgens moet je enorm hard remmen voor de bochten. De wagen bevindt zich dan echt op de limiet wat betreft het neerzetten van een goede rondetijd,” besluit Vandoorne.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout