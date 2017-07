Vandoorne mist eerste puntenfinish door probleem tijdens pitstop: “Bijzonder jammer”

16 juli 2017 — Stoffel Vandoorne blikt met gemengde gevoelens terug op zijn Britse GP. Langs de ene kant is hij tevreden omwille van de bemoedigende racesnelheid die werd behaald, langs de andere kant was er de ontgoocheling voor het missen van zijn eerste puntenfinish.



Nadat Stoffel Vandoorne op zaterdag zijn beste F1-kwalificatie ooit reed mocht Vandoorne vandaag als achtste op de startgrid aan de GP van Groot-Brittannië. Vandoorne bleef tijdens de start uit de problemen en reed een solide race.

Met Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo stonden er twee topwagens achter hem op de startgrid, twee wagens die onder normale omstandigheden sowieso Vandoorne zouden inhalen, wat dan ook gebeurde tijdens de race. Vandoorne reed daardoor tijdens de eerste wedstrijdhelft virtueel rond op de tiende plaats en dus net in de punten.

Na zijn pitstop kwam Vandoorne echter achter Felipe Massa opnieuw op de baan. Daarmee lag Vandoorne elfde en dus net buiten de punten. Jammer genoeg slaagde Vandoorne er niet in om Felipe Massa nadien te bedreigen, waardoor onze landgenoot weliswaar zijn beste resultaat van het seizoen behaalde maar toch net buiten de punten finishte.

“het is jammer dat ik opnieuw net buiten de punten finish. Er zijn echter heel wat positieve zaken die we van dit weekend kunnen meenemen,” blikt Vandoorne terug op zijn race. “Onze racesnelheid was vandaag bemoedigend. Om zo dicht bij beide Force India’s en Williams te rijden op een circuit zoals dit, dat is zeer positief.”

Vandoorne beseft dat er mogelijk toch een puntenfinish in had gezeten indien zijn pitstop beter was verlopen en hij voor Felipe Massa opnieuw op de baan was gekomen.

“Niet alles verliep perfect tijdens de race. Mijn pitstop verliep niet zo vlot, waardoor ik na Felipe opnieuw op de baan kwam en een positie verloor. Dat was echt jammer want we hadden echt een kans om voor hem te finishen. Onze racesnelheid was immers te vergelijken met die van hem.”

“Jammer genoeg geen punten. Vandaag was echter zeer bemoedigend en ik ben er zeker van dat onze tijd nog komt,” besluit Vandoorne.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout