Vandoorne: “McLaren moet leren uit verrassend goede testdag”

22 april 2017 — Stoffel Vandoorne zegt dat McLaren en Honda moeten gaan onderzoeken waarom het team het zo goed deed tijdens de laatste testdag in Bahrein.



Na een dramatisch verlopen GP van Bahrein en een slechte openingsdag, ging het voor Vandoorne een heel stuk beter op de tweede en laatste testdag. De Belg reed de vierde tijd in 81 ronden.

Er werd toen al gesproken van een verrassing, aangezien een gelijkaardige motor werd gebruikt als de eerste testdag. Op de eerste testdag waren er al problemen na twee ronden. Toen Autosport vroeg als Vandoorne dit positief nieuws nodig had na een moeilijk weekend, zei hij: “Ik denk niet dat we één dag zoals deze nodig hebben, maar het moet elke dag zo zijn.”

“Het was inderdaad een goede dag, maar er is geen garantie dat het de volgende keer ook goed zal zijn. We moeten onderzoeken wat we goed hebben gedaan en dat gebruiken voor de volgende races. Hopelijk zien we dan verbeteringen. Zoals het de laatste dag was, is hoe het altijd moet zijn.”

Na een volledige testdag kon niet alleen Honda cruciale data verzamelen, maar kon ook McLaren haar chassis beter begrijpen.

“Het was ideaal om verschillende mogelijkheden uit te proberen. Er waren een aantal onderdelen die we wilden uittesten, een aantal fundamentele onderdelen waar we uit kunnen leren. Zo konden we zien in welke richting we moeten werken om het beste uit de auto te halen. Een productieve dag dus”, concludeert Vandoorne.

Vandoorne hoopt verder dat de laatste dag in Bahrein voor positieve energie zorgt binnen het team, zodat er extra updates kunnen komen voor de komende races. “Over het algemeen is de wagen vrij goed. Tijdens het weekend in Bahrein voelde ik me comfortabel en reageerde het chassis goed. De komende races zullen we enkele nieuwe onderdelen aanbrengen en uiteindelijk zullen we beter worden.”

“Het verschil met de concurrentie komt er door het gebrek aan vermogen. Er is heel wat tijd goed te maken met meer vermogen. Hopelijk kunnen we binnenkort aantonen dat we in de juiste richting werken. Nu kunnen we alleen afwachten totdat de krachtbron een stap vooruit zet in de goede richting.”



Geschreven door Frederic Schoutetens