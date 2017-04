Vandoorne na gridpenalty door nieuwe motorproblemen: “Hopelijk verloopt morgen beter”

28 april 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd tijdens de eerste dag van het raceweekend in Rusland nog maar eens geconfronteerd met motorproblemen. De Honda-motor van Vandoorne zijn McLaren diende verwisseld te worden, waardoor hij een gridpenalty krijgt van vijftien plaatsen.



Tegen het einde van de eerste oefensessie liet Vandoorne over de boordradio weten dat er een probleem was met zijn Honda-motor. McLaren zag zich genoodzaakt om de Honda-motor van Vandoorne zijn McLaren te verwisselen.

Vandoorne zit daardoor aan zijn vijfde motor van het seizoen, terwijl er over gans het seizoen slechts vier motoren zijn toegestaan. Vandoorne krijgt door het inzetten van zijn vijfde motor een gridpenalty van vijftien plaatsen, waardoor nu al zo goed als zeker vaststaat dat Vandoorne zondag de race als laatste zal moeten aanvatten.

“We kenden opnieuw motorproblemen tijdens de eerste oefensessie, waardoor we dit weekend een gridpenalty van vijftien plaatsen krijgen. Het was sowieso een kwestie van tijd alvorens we een gridpenalty zouden krijgen, zeker na zo’n moeilijk begin van het seizoen.”

Ondanks de zoveelste tegenslag probeert Vandoorne positief te blijven, al beseft hij ook tegelijkertijd dat het moeilijk wordt om op korte termijn veel vooruitgang te boeken.

“Jammer genoeg was vandaag een erg moeilijke dag maar je moet je best doen om vooruitgang te boeken. Er is niet veel dat we momenteel kunnen doen. Laat ons hopen dat er snel enkele verbeteringen komen.”

“Ook de tweede oefensessie was niet geheel zonder problemen maar we slaagden er ten minste wel in om wat ronden te doen. Hopelijk verloopt morgen vlotter,” blikt Vandoorne vooruit naar de laatste oefensessie en de kwalificatie op zaterdag.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout