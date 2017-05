Vandoorne na opgave: “Eindelijk toch eens iemand kunnen inhalen”

14 mei 2017 — Iets voorbij halverwege de race zat de race erop voor Vandoorne. Na een aanrijding met Felipe Massa brak een wiel af en strandde hij in de grindbak. Ondanks zijn opgave probeert Vandoorne toch positief terug te blikken op het raceweekend in Spanje.



De zondag begon al minder goed voor Vandoorne. Enkele motoronderdelen moesten vervangen worden waardoor hij als allerlaatste aan de race moest beginnen. Zijn start was niet al te slecht maar uiteindelijk moest Vandoorne even inhouden om de verschillende incidenten in de eerste bochtencombinatie enigszins te ontwijken.

Vlak voorbij halverwege de race was Vandoorne echter zelf bij een incident betrokken. Het kwam immers tot een aanrijding met Felipe Massa, waarna Vandoorne moest opgeven.

“Ik heb het incident met Massa nog niet opnieuw op tv bekeken. Ik verwachtte Felipe daar niet. Ik denk dat ik voldoende plaats liet om hem in staat te stellen om mij te passeren. Jammer genoeg maakten we echter contact en brak mijn wiel af. Dat was meteen ook het einde van mijn race,” blikt Vandoorne terug op het bewuste incident.

“Ik wil niemand beschuldigen, volgens mij was het simpelweg een race-incident,” aldus Vandoorne.

Daar waren de stewards het echter niet mee eens. Zij startten een onderzoek naar de aanrijding en oordeelden dat Vandoorne door zijn rijgedrag schuldig was aan de aanrijding. Vandoorne kreeg van de stewards een gridpenalty van drie plaatsen voor de GP van Monaco en twee strafpunten op zijn licentie.

Vandoorne is echter wel tevreden dat hij voor het eerst dit seizoen iemand echt heeft kunnen inhalen.

“Het manoeuvre op Jolyon Palmer was mijn eerste inhaalmanoeuvre dit seizoen, ik heb dan toch iets aan mijn race gehad. Het feit dat het inhaalmanoeuvre zo goed aanvoelde toont aan dat ons pakket nog steeds niet sterk genoeg is en dat we ons nog steeds niet in een positie bevinden waarin we met de anderen kunnen vechten,” aldus Vandoorne.

“We hebben deze race dankzij onze upgrades echter een stap vooruit gezet en op sommige vlakken zijn we ons echt aan het verbeteren. Tijdens de race ondervinden we echter nog problemen. Hopelijk kunnen we tegen de volgende race opnieuw enkele updates introduceren.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout