Vandoorne: “Nu proberen om tijdens de rest van het seizoen het vierde beste team te zijn”

05 augustus 2017 — Na een moeilijk begin van het seizoen slaagde Vandoorne er vlak voor de zomerpauze in om tijdens de GP van Hongarije zijn eerste wk-punt van het seizoen te halen. Vandoorne en McLaren haalden heel wat vertrouwen uit de dubbele puntenfinish op de Hungaroring. Volgens Vandoorne moet McLaren nu trachten om tijdens de rest van het seizoen het vierde beste team te zijn.



“Het zou ons doel moeten zijn om op regelmatige basis het vierde beste team te zijn. Alles zit echter enorm dicht op elkaar bij het middenveld van de teams,” aldus Vandoorne. “We worden zeker en vast iedere race beter en vinden nieuwe zaken die ons comfortabeler en competitiever maken. Silverstone was misschien een verrassing doordat we daar zo goed presteerden.”

“We zien het ieder raceweekend, kleine details maken het verschil op het vlak van hoe goed je kwalificatie en race verlopen. We moeten blijven pushen in de juiste richting en hopelijk kunnen we gedurende de rest van het seizoen verder vooruitgang boeken.”

Volgens Vandoorne toont het resultaat van in Hongarije aan hoeveel vooruitgang McLaren geboekt heeft dit seizoen. Vandoorne beseft tegelijkertijd dat McLaren zich nog niet bevindt waar het zich wenst te bevinden: “Wanneer er echter opportuniteiten zijn zoals in Hongarije, dan moeten we ze met beide handen grijpen.”

Vandoorne kende een moeilijk begin van het seizoen. Onze landgenoot kreeg de nodige kritiek omdat er zoveel verschil was tussen zijn prestaties en die van Fernando. De laatste tijd kon Vandoorne zijn niveau echter opkrikken.

“Het begin van het seizoen was moeilijk, niet alleen voor mezelf maar voor het ganse team,” aldus Vandoorne. “We hadden heel wat problemen waardoor we minder reden. Wat mezelf betreft vergde het dan ook wat meer tijd alvorens ik begreep wat ik nodig had van de wagen om goed te presteren.”

“Met de ervaring die ik nu heb gaat het veel beter de richting uit die ik wens. De voorbije races waren goed op het vlak van de performance, waarbij ik ook de snelheid van Fernando benaderde. Dat is erg positief. Ieder raceweekend zet ik grote stappen vooruit en push ik samen met het team erg hard om de wagen beter bij mijn rijstijl te doen passen. Zo kan ik meer uit de wagen halen op het vlak van prestaties,” besluit Vandoorne.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout