Vandoorne: “Q2 was mogelijk”

08 april 2017 — Stoffel Vandoorne kon tijdens de kwalificatie voor de GP van China opnieuw niet overtuigen. De West-Vlaming strandde in Q1 en was duidelijk teleurgesteld.



Het duurde even voordat Stoffel Vandoorne de baan op mocht bij het begin van de kwalificatie voor de GP van China. Uiteindelijk moest Vandoorne twee runs na elkaar afwerken om zo toch een goede tijd op de tabellen te kunnen zetten. Zijn tijd was niet voldoende om door te gaan naar Q2, ook al denkt Vandoorne zelf dat het mogelijk was.

“Q2 was zeker mogelijk geweest. Dit is een teleurstelling. Het duurde wat langer om de wagen op de baan te krijgen. Het was dus geen ideale sessie. Maar de weersomstandigheden blijken anders te worden voor zondag. We moeten afwachten en zien hoe het morgen verloopt”, klinkt Vandoorne teleurgesteld.

Door de in het water gevallen vrijdag, verloor Vandoorne heel wat tijd op de baan. Het is namelijk zijn eerste keer in Shanghai, waardoor elke ronde mooi meegenomen is.

“Op vrijdag was het een korte dag. We hebben niet veel ronden gereden, dus we gaan het morgen zien. Hopelijk speelt het weer in ons voordeel.”

Vandoorne start morgen, onder voorbehoud, van op plaats zestien. Teamgenoot Fernando Alonso mocht wel door naar Q2 en start de race als dertiende.



Geschreven door Frederic Schoutetens