Verstappen: “Een idiote steward heeft de race vermoord”

22 oktober 2017 — Max Verstappen is niet te spreken over zijn bestraffing na afloop van de GP van de Verenigde Staten. Volgens Verstappen ligt één idiote steward aan de basis van de beslissing om hem te bestraffen, een steward die hem ook vorig jaar in Mexico bestraftte.



“Het is gewoon één idiote steward die daar een beslissing tegen mij neemt,” zei Verstappen in een reactie op zijn bestraffing. “Hij was het ook die vorig jaar in Mexico aan de basis lag van mijn bestraffing. Nu krijg ik een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt. Waarvoor?”

“Aan het einde van de dag gaat iedereen overal breed, er zijn dan geen ‘track limits’. Het publiek houdt ervan en je doet dan zoiets voor de wereldwijde televisie.”

Verstappen is ook niet te spreken over de manier waarop hij zo laat geïnformeerd werd en uit de zogenaamde ‘green room’ werd weggehaald alvorens hij normaal richting het podium zou gaan.

“Je haalt iemand weg van een podium en zegt dat ze weg moeten gaan. Uiteindelijk reed ik nog steeds een fantastische race. Ik ben blij met de vierde plaats, alleen de manier waarop is ongelooflijk.”

“Je kan uiteindelijk niet protesteren, dat staat in de regels. Ze weten hoe ze de regels moeten opmaken. Momenteel is dat in hun voordeel,” gaat Verstappen verder. “Ze beslissen iets en je kan er niets tegen doen, wat uiteraard erg vreemd is. Maar wat kan je er aan doen?”

Verstappen ging vervolgens furieus door met het geven van kritiek.

“Het is niet goed voor het publiek. Ik hoop echt dat er volgend jaar niemand komt want op deze manier heeft de sport echt geen zin. Iedereen houdt immers van actie op de baan.”

“Je gaat vijf of tien centimeter langs de binnenkant van de kerbstone. Iedereen gaat overal breed maar er wordt niets gezegd. Net zoals tijdens de kwalificatie, waar je in bocht nummer 19 zo breed kon gaan als je wilde.”

“Ze hebben eigenlijk de race vermoord,” besloot Verstappen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout