Verstappen enorm teleurgesteld met zevende plaats op de startgrid: “Dit is balen”

30 april 2017 — Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie erg teleurgesteld. De Nederlander was maar liefst twee seconden trager dan polesitter Sebastian Vettel, wat slechts een zevende plaats op de startgrid opleverde.



Dat Red Bull Mercedes en Ferrari in Rusland niet zou kunnen bedreigen liet teamgenoot Daniel Ricciardo eerder al verstaan. Maar twee seconden trager zijn dan Vettel in de Ferrari, dat kwam bijzonder hard aan bij Verstappen.

“Het was gewoon helemaal niks, ik snap het zelf ook niet”, valt te lezen op de officiële website van Verstappen. “In Q1 ging het redelijk goed en had ik het juiste gevoel. Maar daarna, bij elke set banden, verloor ik telkens in bocht dertien de achterkant van de auto. Als je daar begint te glijden, wordt het alleen maar erger in de laatste sector.”

“We hebben alles geprobeerd qua afstellingen: met de rembalans, het differentieel en de engine braking. Het maakte allemaal niks uit. Ik zou de grip moeten hebben, maar die was er gewoon niet. Om de een of andere reden liep het niet meer na Q2.”

Ook in Q3 verliep het dus niet goed voor Verstappen, wat uiteindelijk resulteerde in een teleurstellende zevende plaats op de startgrid.

“Ook mijn laatste run was een drama. In de eerste sector was ik nog 2,5 tienden sneller, maar in de laatste sector verloor ik alles. Dat is gewoon balen.”

Verstappen verwacht wel dat het tijdens de race iets beter zou moeten gaan, al zullen hijzelf en Ricciardo normaal gesproken geen bedreiging vormen voor Mercedes en Ferrari.

“Gewoonlijk zouden we in de race beter moeten zijn dan tijdens de kwalificatie. We gaan het morgen (vandaag nvdr.) zien,” besloot Verstappen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout