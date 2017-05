Verstappen erg tevreden met kwalificatie op tweede startrij: “Dit is uitstekend”

28 mei 2017 — Max Verstappen kwalificeerde zich als vierde voor de GP van Monaco en daar is de Nederlander zeer tevreden mee.



“Ja dat denk ik wel,” antwoordt Verstappen op de vraag of hij gelukkig mag zijn met het resultaat. “Je moet realistisch blijven: de Ferrari’s zijn gewoon het snelste en de Mercedessen staan daar achter. Het was dus een prima kwalificatie. Mijn laatste ronde was optimaal. Ik pushte erg hard en uiteindelijk denk ik dat dit wel dé ronde was. We wilden een beetje meer grip aan de voorkant hebben, maar dit kregen we niet voor elkaar, dus dit is het beste wat we konden doen. We zitten niet ver van de top drie af. Natuurlijk probeer je altijd dichterbij te zitten, maar ik denk dat de ronde die ik reed op de limiet zat.”

Wat de race betreft heeft Verstappen niet echt een specifiek doel voor ogen, de race in Monaco is bovendien erg onvoorspelbaar. Verstappen crashte de voorbije jaren erg vaak in Monaco en hij wil dan ook absoluut de finish halen.

“Ik probeer gewoon een goede start te maken dan zien we wel waar we zijn in de eerste bocht. Je moet hier gewoon uit de problemen blijven. Je kunt wel dingen gaan plannen, maar in de race loopt het toch altijd anders. De auto’s voor ons zijn natuurlijk redelijk snel, dus je gaat hier niet zo één twee drie inhalen. De auto’s zijn nu ook een stuk breder, dus het wordt wat lastiger om aan te sluiten. Ik denk dat het belangrijk is een goede ‘cleane’ start te hebben en dan moet je gewoon de race uitrijden. We zitten dicht bij het podium, maar we willen ook de finish halen. Je wil van die vloek af.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout