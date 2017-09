Verstappen: “In denk dat we in Singapore voor het podium kunnen strijden”

08 september 2017 — Max Verstappen hoopt dat hij tijdens de race in Singapore voor een podiumplaats kan strijden.



In Italië reden Max Verstappen en Daniel Ricciardo een sterke kwalificatie en vervolgens ook een sterke race. Ondanks hun gridpenalty’s slaagden Ricciardo en Verstappen erin om in de punten te eindigen. De racesnelheid van Red Bull was stukken beter dan de voorbije races.

Gezien het feit dat Red Bull op het circuit van Monza, dat normaal niet echt bij de Red Bull RB13 past, zo competitief was, sterkt dat hun vertrouwen in een goed resultaat op het stratencircuit van Singapore. Op het bochtige circuit hoopt Verstappen alvast te kunnen strijden om een podiumplaats.

“Ik kijk ernaar uit om naar Singapore te gaan, want het is altijd een speciaal weekend. In het verleden heeft Red Bull Racing er goed gepresteerd en ik denk dat we dit jaar voor het podium moeten kunnen strijden,” zo valt te lezen op Verstappen zijn officiële website.

“De nachtrace en hoge temperaturen vergen het uiterste van je en ik vind Singapore fysiek de zwaarste race van het seizoen. Ik ben me al een paar weken aan het voorbereiden door in de sauna te trainen en te zweten, zodat ik de hitte in Singapore en Maleisië kan weerstaan.”

Verstappen zelf vindt het ook erg leuk om op het stratencircuit van Singapore te rijden.

“De baan in Singapore heeft veel bochten en daarom vind ik het leuk er te rijden. Net als de meeste stratencircuits is het tamelijk hobbelig, wat het zelfs nog uitdagender maakt,” besluit Verstappen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout