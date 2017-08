Verstappen: “Mijn rondje verdiende beter dan de vijfde plaats”

26 augustus 2017 — Max Verstappen blikt met gemengde gevoelens terug op zijn kwalificatie. Geruggesteund door duizenden Nederlanders kwalificeerde hij zich als vijfde maar zijn rondje verdiende naar eigen zeggen beter.



“Deze ronde was gewoon goed. Ik heb niet vaak zo’n gevoel van ‘deze ronde was echt goed’, maar deze ronde verdiende echt meer dan een vijfde plek,” vertelde Verstappen na afloop. “Maar we moeten wel reëel blijven en met zoveel rechte stukken kunnen we niet vechten tegen Ferrari en Mercedes. Maar ik was gewoon superblij met mijn ronde.”

Ondanks dat hij vindt dat zijn kwalificatieronde meer verdiende dan de vijfde plaats op de startgrid blijft Verstappen realistisch wat zijn kansen tijdens de race betreft.

“Tijdens de kwalificatie was de auto beter dan dat ik hem het hele weekend heb gehad, dus dat is sowieso positief en ja, we gaan het zien morgen. Het wordt lastig inhalen als je zelf niet snel genoeg bent en daarom moeten we wachten op foutjes van de mensen voor ons. Op deze baan kan er van alles gebeuren en het ziet ernaar uit dat het morgen droog is. Hopelijk verandert dat nog, we wachten af.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout