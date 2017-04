Verstappen moet opgeven door remproblemen: “Bijzonder teleurstellend”

17 april 2017 — Max Verstappen leek tijdens de GP van Bahrein opnieuw bezig aan een goede race maar plots stond de Nederlander in de grindbak. Aan het einde van een recht stuk was hij rechtdoor gegaan door een probleem met de remmen.



“De remklauw linksachter werd veel te warm. Ik remde en toen viel de druk van het pedaal weg. Je hebt dan geen achterremmen, waardoor alles op de voorremmen aan komt. De wielen blijven dan blokkeren, waardoor je niet kunt stoppen. Dat was natuurlijk enorm teleurstellend. Zeker als je op zo’n goede positie rijdt, waarbij je nog voor het podium had kunnen gaan,” zo valt te lezen op de officiële website van Max Verstappen.

De race was voor Verstappen nochtans goed begonnen. In de eerste ronde wist Verstappen immers van de zesde naar de vierde plaats te gaan.

“Bij de start had ik iets te veel wielspin, maar daarna bleef zo lang mogelijk in de slipstream en koos ik de goede lijn in bocht één, waardoor ik goed uit kwam voor de volgende. Op een gegeven moment zit je aan de binnenkant voor de volgende bocht en dan is het prima.”

Verstappen was ook tevreden over de gehanteerde strategie.

“Ik denk dat het goed is wat we hebben gedaan. Als we niet het remprobleem gehad zouden hebben, zouden we als tweede door zijn gekomen en hadden we allebei de Mercedesen gepakt. Dat zou heel goed zijn geweest,” besluit Verstappen.

Binnen twee weken is er de GP van Rusland op het circuit van Sochi. Dat circuit past volgens Verstappen minder goed bij de Red Bull RB13. Hij durft dan ook moeilijk voorspellen wat er in Rusland mogelijk is.

“Ik weet het niet, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat dit circuit in Bahrein best goed voor ons was. In de race waren we redelijk goed op de banden. Dat is in Sochi niet het geval, aangezien je daar redelijk hard met je banden om kunt gaan. Het is dus even afwachten.”

After a great start we had the right strategy and pace. Too bad a brake issue prevented me from finishing, but that’s racing. #BahrainGP pic.twitter.com/TDEs1Qn7nD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 16, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout