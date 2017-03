Verstappen: “Nieuwe F1-bolides zullen niet overal sneller zijn”

31 maart 2017 — De nieuwe F1-bolides zijn een stuk sneller dan de wagens van vorig jaar. Toch is het volgens Max Verstappen fout om aan te nemen dat de nieuwe bolides op elk circuit heel wat sneller zullen zijn.



Er werd in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen gesproken over bolides die zo’n vijf seconden sneller zouden zijn dan de wagens van vorig jaar. In Melbourne was Lewis Hamilton ‘slechts’ 4,2 seconde sneller dan de tijd van de polepositie in 2015. In vergelijking met tien jaar geleden, het hoogtepunt van de V10-motoren, was Hamilton dan weer zo’n 7 seconden sneller.

Volgens Max Verstappen zal het van circuit tot circuit afhangen hoeveel sneller de nieuwe F1-bolides zijn.

“Het hangt af van circuit tot circuit,” antwoordt Max Verstappen op de vraag waarom de rondetijden in Melbourne niet zo veel sneller waren als aanvankelijk werd gedacht. “In Barcelona bijvoorbeeld kunnen de rondetijden misschien meer dan vijf seconden per ronde sneller zijn, omdat de downforce belangrijker is. Misschien zijn we in Monza iets trager dan vorig jaar, het hangt echt af van circuit tot circuit.”

De F1-bolides mogen dan wel een stuk sneller zijn, een nadelig effect van het nieuwe reglement is dat inhalen dit jaar waarschijnlijk een heel stuk moeilijker zal zijn. Volgens Max Verstappen hebben de nieuwe regels in Melbourne alvast aangetoond dat het voor de rijders in de cockpit leuker rijden is.

“Het is plezanter om met deze wagens te rijden, vooral tijdens de kwalificatie, wanneer je met weinig brandstof rijdt. De wagens rijden stabieler door de snelle bochten. Wanneer je de controle plots verliest is het met de bredere banden wel moeilijker om te corrigeren. Het is moeilijker om de wagen opnieuw onder controle te krijgen. Dat is het enige nadeel. Wanneer je de wagen op het juiste stuk van de baan houdt dan is het veel leuker om met deze wagens te rijden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout