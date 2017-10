Verstappen tevreden na eerste dag: “Het was positief”

06 oktober 2017 — Max Verstappen blikt tevreden terug op de eerste oefensessies die in Japan werden verreden.



Tijdens de eerste oefensessie, die bijna volledig onder droge omstandigheden werd verreden, reed Verstappen de zesde tijd. In de namiddag zagen we Verstappen geen getimede ronde in de regen rijden omdat Red Bull verkoos om haar rijdersduo niet op de baan te sturen.

Verstappen blikt, ondanks de achterstand op Vettel in de eerste oefensessie, tevreden terug op de eerste dag in Japan.

“Op een droge baan kunnen we een goed resultaat scoren en in de regen zeker,” zo valt te lezen op de officiële website van Verstappen. “Vandaag was een positieve dag. Tijdens mijn korte runs in de eerste vrije training kon ik mijn snelheid niet echt laten zien door de rode vlag, maar de lange runs zagen er positief uit. Op dit moment staan we nog iets achter op Mercedes, maar de temperatuur zou zondag omhoog gaan en dat is in ons voordeel.”

Happy about today, although track time was limited due to the heavy rain. Our long run pace seems positive. #keeppushing #JapaneseGP ߇ϰ߇µ pic.twitter.com/OSMgO2LhbM — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 6, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout