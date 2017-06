Verstappen valt stil tijdens tweede oefensessie: “We zitten echter dicht bij de top vier’

10 juni 2017 — Max Verstappen viel gisteren vlak voor het einde van de tweede oefensessie stil. Verstappen blikt echter redelijk tevreden terug op de eerste dag in Canada.



Verstappen sloot de eerste en tweede oefensessie respectievelijke als zevende en vijfde af. Vooral de vijfde tijd is bemoedigend, al beseft Verstappen ook dat beter dan een vijfde plaats er meestal niet in zit.

De tweede oefensessie liep voor Verstappen met een sisser af. Zo’n twintig minuten voor het einde van de sessie viel Verstappen met zijn RB13 stil.

“Ik weet niet wat het was, dat moeten we nog onderzoeken”, zo valt te lezen op de officiële website van Verstappen. “Daarvoor ging het goed, we zaten dicht bij de top vier. En op een baan waar we het normaal lastig hebben, kunnen we daar tevreden mee zijn. De auto werkt goed met de nieuwe updates.”

Verstappen verwacht niet dat Red Bull op het Circuit Gilles Villeneuve de strijd kan aangaan met Ferrari en Mercedes.

“Nee, op deze baan is dat lastig, maar vandaag was wel heel positief,” aldus Verstappen. “Zo is het al het hele seizoen en dat verandert ook niet direct. We vechten nu voor de vijfde en zesde plek en proberen daar het beste van te maken.”

Don’t know yet what happened at the end, but our pace looked promising! Quite pleased with this positive day. #keeppushing ߇Ȱ߇¦ #CanadianGP pic.twitter.com/QTSUjuDmGS — Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 9, 2017

RED FLAG ߚ©



VER stops on track and the session is suspended temporarily with 17 mins to go#CanadianGP ߇Ȱ߇¦ #FP2 pic.twitter.com/1U4huSKxr3 — Formula 1 (@F1) June 9, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout