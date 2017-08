“Verstappen zal tijdens tweede helft van het F1-seizoen terugvechten”

09 augustus 2017 — Red Bull-teambaas Christian Horner heeft toegegeven dat Max Verstappen tot dusver dit seizoen erg veel pech heeft gekend. Horner is er echter van overtuigd dat Verstappen tijdens de tweede seizoenshelft zal terugslaan.



Max Verstappen slaagde er dit seizoen nog maar in om 67 punten te behalen. Zijn beste resultaat? Een derde plaats tijdens de GP van China, de tweede race van het seizoen. Zijn enige podiumplaats ook dit jaar. Het staat in schril contrast met vorig jaar, toen Verstappen in Spanje tijdens zijn eerste race voor Red Bull meteen wist te winnen en verschillende podiumplaatsen behaalde.

67 punten, dat is goed voor de zesde plaats in het rijderskampioenschap en ook 50 punten minder dan teamgenoot Daniel Ricciardo, die al vijf keer op het podium stond en zelfs één keer wist te winnen. De balans helt dus overwegend in het voordeel voor Ricciardo dit seizoen, al komt dat ook voor een groot deel door pech voor Verstappen, zo geeft ook teambaas Christian Horner toe.

“Hij kende ongelooflijk veel pech,” aldus Horner. “Hij moest opgeven in Spanje, wat niet zijn fout was, en moest ook opgeven door technische problemen in Montreal en Baku, telkens was een podiumplaats binnen bereik.”

“Max reed op de tweede plaats in Montreal toen zijn batterij het begaf. Hij bevond zich waarschijnlijk in een positie waarbij hij in Baku de race kon winnen maar zijn motor begaf het. Er is niet echt iets dat hij verkeerd heeft gedaan en kan zich daarin troost vinden.”

De tweede seizoenshelft gaat binnen een dikke twee weken van start met de GP van België, waar Verstappen door heel wat Nederlanders aangemoedigd zal worden. Volgens Horner zal Verstappen tijdens de tweede seizoenshelft serieus terugvechten.

“De zomerpauze komt voor hem op het juiste moment zodat hij een betere tweede helft van het kampioenschap kan meemaken,” aldus Horner.

De teambaas van Red Bull was bovendien onder de indruk van de maturiteit waarmee Verstappen de tegenvallers van de eerste seizoenshelft incasseert en oppakt.

“Zeer volwassen, zeker wanneer je weet hoe jong hij is. In Engeland kan Max niet eens een wagen huren!” zei Horner. “Het maakt allemaal deel uit van zijn groeiproces en leercurve. Hij is 19 jaar en maakte enkele erg zware races mee. Het tij zal echter keren.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout