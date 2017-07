Vettel: “De reactiesnelheid van Bottas was onmenselijk”

09 juli 2017 — Sebastian Vettel moest tijdens de GP van Oostenrijk tevreden zijn met de tweede plaats. De Duitser bedreigde Bottas nog tegen het slot van de race, al had Vettel na afloop vooral veel te vertellen over de start van de race.



Tijdens de start vertrok Bottas razendsnel en Vettel was er van overtuigd dat de Fin een ‘jumpstart’ had gemaakt. Er werd een onderzoek ingesteld maar na tweeëntwintig ronden oordeelden de stewards dat Bottas op reglementaire wijze was gestart en dus niet te vroeg was vertrokken.

Vettel zelf vond de start van Bottas ongelooflijk en hij was er dan ook van overtuigd dat Bottas een jumpstart had gemaakt.

“Ik was een beetje afgeleid bij de start want vanuit mijn standpunt maakte hij een jumpstart ... Ik was er echt van overtuigd,” zei Vettel na afloop van de race. “Van in de wagen leek het alsof hij een jumpstart maakte maar het is uiteindelijk niet aan mij om daarover te oordelen.”

Vettel kreeg vervolgens te horen dat Bottas zijn reactiesnelheid 0,201 sec. was.

“Euhm, dat geloof ik niet,” reageerde Vettel, waarna de Duitser om verduidelijking werd gevraagd.

“Eerst en vooral wil ik duidelijk stellen dat Valtteri verdiend gewonnen heeft. Hij reed een uitstekende race en maakte geen fouten met een wagen waarin hij moeilijkheden ondervond.”

“Wanneer ik zei dat ik het niet geloofde is dat simpelweg omdat ik het niet geloofde. De normale reactiesnelheden bedragen voor iedereen rond de 0,2 seconde. Ik denk niet dat iedereen zoveel trager was vandaag. Dat is waarom ik niet geloof dat Valtteri zoveel sneller is.”

“Ik was er echt van overtuigd dat hij een jumpstart maakte en uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. Er is volgens mij dan ook een reden om te geloven dat hij geen jumpstart maakte.”

Vettel vond de reactiensnelheid van Bottas dan ook onmenselijk.

“Ik kan me echter niet inbeelden dat zijn reactiesnelheid 0,2 seconde was. Dat zou normaal geweest zijn maar volgens mij was dit onmenselijk. Hij zei echter eerder al dat hij geen mens is, hij is een Fin!”

Ook Daniel Ricciardo vond de reactiesnelheid van Bottas ongelooflijk snel. Volgens Ricicardo reageerde Bottas helemaal niet op de lichten, want dan zou hij niet zo snel hebben kunnen starten.

“Hij had gewoon geluk. Hij deed het ooit ook in de Formule 3 en dat was toen ook op de limiet,” aldus Ricciardo.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout