Vettel dolblij met polepositie: “Ik hou van dit circuit”

16 september 2017 — Door de polepositie te veroveren heeft Sebastian Vettel zichzelf in een ideale uitgangspositie gezet voor de overwinning. Vettel is echter ook op zijn hoede voor Red Bull, dat in Singapore overduidelijk over een zeer competitief pakket beschikt.



Vettel won al vier keer in Singapore en morgen wil hij in zijn Ferrari ongetwijfeld voor een vijfde overwinning en de leiding in het kampioenschap gaan. De polepositie biedt dan wel geen garantie op de overwinning, een ideale uitgangspositie is het alvast wel.

“Ik hou van dit circuit,” zei Vettel na het veroveren van de polepositie op het Marina Bay Circuit. “Het was tricky om met de wagen te rijden maar hij kwam vervolgens tot leven en presteerde steeds beter naarmate de nacht vorderde. Ik ben dan ook zeer blij dat we het voor elkaar gekregen hebben.”

“Het is een geweldig circuit, zeker wanneer je de wagen ‘tot leven voelt komen’. Ik ben heel blij.”

Indien je wil winnen in Singapore dan is het enorm belangrijk om de polepositie te veroveren. Tijdens de negen edities die reeds verreden werden won zeven keer de rijder die van op de polepositie vertrok. Vettel beseft echter dat er nog een lange weg af te leggen is richting een eventuele overwinning en de daarbij horende vijfentwintig punten.

“Morgen wacht een lange race en Red Bull is zeer snel,” is Vettel op zijn hoede. “We hadden gisteren een moeilijke nacht. Vandaag is veel beter en ik ben er zeker van dat de wagen tijdens de race op hetzelfde niveau zal presteren als vandaag. Het zou dus beter moeten gaan maar de race zal erg close worden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout