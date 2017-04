Vettel dolgelukkig met polepositie en rode eerste startrij: “Het was fenomenaal!”

29 april 2017 — Voor het eerst sinds de GP van Rusland op de F1-kalender staat vinden we geen Mercedes terug op de polepositie. Meer zelfs, Ferrari veroverde vandaag haar eerste volledig rode eerste startrij sinds de GP van Frankrijk in 2008. Het is een statistiek die kan tellen maar het toont ook aan welke vooruitgang Ferrari dit seizoen tot dusver heeft geboekt.



“Ik kende een goede start van de kwalificatie maar ik voelde me redelijk comfortabel,” blikt Vettel terug op zijn kwalificatie. “Vervolgens verloor ik een beetje het ritme tijdens mijn ultieme run in Q2, een run die mij normaal een beetje een idee voor Q3 moest geven. Ik blokkeerde de wagen en verloor vervolgens een beetje het ritme.”

Geen ideale voorbereiding dus voor de strijd om de polepositie. Na Q2 leek het ook alsof Mercedes tijdens de kwalificatie opnieuw die paar tienden had gevonden waardoor het probleemloos de polepositie zou gaan veroveren. Toch was het Ferrari dat voor de verrassing zorgde.

“De eerste run in Q3 was niet volledig zuiver. Ik wist dat het vervolgens erg nipt zou worden en ik wist ook dat ik als eerste over de finish zou komen. Ik zag dat ik sneller was en wist dat ik na de run van Kimi de voorlopig snelste tijd had. Vervolgens opende ik vlug de radio en vroeg wat de anderen deden.”

“Mijn race-ingenieur Ricardo zei vervolgens: “Ze zijn de kloof aan het dichten, ze zijn de kloof aan het dichten”. Waarna ik antwoordde: “Laat het me weten, laat we weten wat ze doen. Hoe zijn de sectoren? Hoe zijn hun sectortijden?’ Vervolgens kreeg ik als eerste de tijd van Bottas te horen, die zich niet kon verbeteren. Daarna kreeg ik te horen dat ik de polepositie had en het dak ging eraf, ik was dolgelukkig.”

Ferrari presteert meestal tijdens de races iets beter dan tijdens de kwalificatie. Dat Ferrari met beide wagens op de eerste startrij staat laat dus het beste vermoeden voor de race. Toch benadrukt Vettel dat Ferrari zich hoofdzakelijk focust op haar raceprestatie.

“De wagen was fenomenaal vandaag. Het was echt een plezier om ermee te rijden, zeker met weinig brandstof aan boord, gewoon proberen om de limiet op te zoeken,” aldus Vettel. “Indien je in het juiste ritme zit voelt het fantastisch aan.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout