Vettel erg blij met overwinning: “Overcut tegenover Kimi was niet gepland”

28 mei 2017 — Eindelijk heeft Ferrari opnieuw weten te winnen in Monaco, voor het eerst sinds 2001. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen zorgden meteen voor een dubbeloverwinning.



Sebastian Vettel behaalde in Monaco een enorm belangrijke overwinning, zowel voor hemzelf alsook voor Ferrari. Vettel verstevigt er zijn leidersplaats in de wk-tussenstand mee, terwijl Ferrari haar eerste overwinning in Monaco sinds 2001 behaalde en opnieuw de leiding neemt in de wk-stand bij de constructeurs.

De basis voor de dubbeloverwinning in Monaco had Ferrari gisteren al gelegd tijdens de kwalificatie. Kimi Raikkonen veroverde de polepositie terwijl Sebastian Vettel de tweede plaats op de eerste startrij bezette. Voorafgaand aan de start van de race werd er druk gespeculeerd over eventuele teamorders waardoor Vettel Raikkonen zou kunnen inhalen.

Bij de start bleef Raikkonen Vettel voor maar bij de pitstops ging Vettel alsnog voorbij aan zijn Finse teamgenoot. De Duitser bleef immers enkel ronden langer buiten, waardoor hij Raikkonen wist te passeren en vervolgens gecontroleerd richting de overwinning kon rijden. Op voorhand was dat alvast niet gepland, liet Vettel na afloop weten.

“Nee, niet echt. Ik denk niet dat er zo’n plan was, het plan was om weg te rijden van de rest, wat ons ook lukte,” antwoorde Vettel op de vraag over de zogenaamde ‘overcut’ tijdens de pitstops gepland was.

“Vervolgens had Valtteri een erg goede snelheid en ondervonden we wat problemen met de achterbanden. Vervolgens werd er een mogelijkheid gecreëerd en kwam Valtteri binnen. Kimi Reageerde, terwijl ik als tweede nog een kloofje had en niets te verliezen had. Ik probeerde dan ook zo hard mogelijk te pushen. Ik was verrast dat ik op twee ronden tijd een kloof kon uitbouwen die groot genoeg was om voorop te blijven.”

Volgens Vettel was er vervolgens maar één moeilijk moment: de herstart na de safety car-fase.

“Ik kon de race controleren maar na de herstart was het erg tricky omwille van de koude banden. Ik denk dat iedereen problemen ondervond,” aldus Vettel, die daarmee perfect omschrijft waarom Marcus Ericsson en onze landgenoot Stoffel Vandoorne in de eerste bocht het decor inreden. “Vooral in de eerste bocht was het bij de herstart erg moeilijk, maar na enkele ronden slaagde ik erin om een kloofje uit te bouwen.”

“Het is fantastisch wat het team heeft weten te presteren, het is een fantastisch weekend voor Ferrari,” besluit Vettel.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout