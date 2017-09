Vettel: “Geen idee wat er gebeurd is”

17 september 2017 — In een eerste reactie na de crash bij de start van de Grote prijs van Singapore laat Vettel weten dat hij niet weet wat er gebeurd is.



Vettel, Verstappen en Raikkonen stormden samen naar de eerste bocht tijdens de start van de race in Singapore. Terwijl Raikkonen Verstappen wou inhalen dwong Vettel de Nederlander naar de binnenkant die op zijn beurt in aanraking kwam met Raikkonen. De bolide van de Fin werd tegen die van Vettel gelanceerd en sleurde op het einde nog Alonso mee in zijn val.

Voor Verstappen en Raikkonen zat de race er al meteen op na de eerste bocht, Vettel leek nog verder te kunnen maar een paar honderd meter verder was het ook einde race voor de Duitser.

“Ik weet niet wat er gebeurd is,” vertelt Vettel. “Ik had een matige start en ging wat naar links om Max af te houden en plots voelde ik dat er iemand tegen de zijkant van mijn auto reed en toen zag ik de auto van Kimi.”

“Zo werkt het nu eenmaal in de F1 en we moeten verder. We kunnen er niets aan doen.”

Vettel schoof van de baan in de derde bocht toen hij nog aan de leiding lag van de race.

“Ik denk dat er al schade aan de auto was,” vertelt de Duitser daarover. “De radiator was stuk en we verloren alle koelvloeistofdruk. Het is niet ideaal, het is spijtig dat we niet meer in de race zitten en kunnen tonen hoe goed we zijn. Het is een lange race maar we staan aan de zijlijn.”

“Op dit moment kunnen we niets meer doen maar ik ben er zeker van dat er nog kansen zullen komen.”

LAP 1/61: Chaos at the start - both VER and RAI out ߒ¥#SingaporeGP ߇ذ߇¬ #F1 pic.twitter.com/UEwidS6nHp — Formula 1 (@F1) September 17, 2017

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout