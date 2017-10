Vettel gefrustreerd na aanrijding door Stroll: “Ongelooflijk”

01 oktober 2017 — Sebastian Vettel was niet te spreken over de aanrijding met Lance Stroll na afloop van de race. De Duitser was zichtbaar gefrustreerd en uitte dat ook meteen over de boordradio. De stewards oordeelden echter dat er geen bestraffing moest volgen voor Stroll.

“Stroll kijkt niet waar hij naartoe gaat! Hij reed recht tegen mijn wagen!” schreeuwde Vettel na de aanrijding over de boordradio.

De wagen van Vettel was in die mate beschadigd dat hij moest uitstappen en vervolgens meereed op Pascal Wehrlein zijn Sauber.

“Ik reed langs de buitenkant om wat rubber op te pikken met de banden. Ik denk dat Lance niet keek en hetzelfde wou doen. Dat was echter te laat want ik was daar al en we maakten contact. Het was compleet onnodig.”

Van de achterkant van Vettel zijn Ferrari bleef na de aanrijding niet veel meer over. Grote vraag is of de versnellingsbak van Vettel ernstig beschadigd is. Mogelijk volgt er dan een bestraffing indien Vettel de versnellingsbak moet wisselen.

“Ik ben er zeker van dat we een manier zullen vinden. Het is niet mijn fout indien iemand beslist om rubber op te pikken en tegen mij rijdt.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout