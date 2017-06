Vettel: “Ik heb niet de behoefte om alles via sociale media te delen”

20 juni 2017 — Sebastian Vettel is een van de weinige F1-piloten die niet op de sociale media zit. De Duitser heeft tijdens een interview laten verstaan waarom dat niet het geval is.



“Ik begrijp gewoon niet waarom je constant iedereen zou moeten vertellen wat je aan het doen bent, waar je bent en met wie,” vertelde Vettel tegenover de Duitse tv-zender ‘RTL’. “Ik heb gewoonweg die behoefte niet, maar tegelijkertijd heb ik er geen probleem mee dat anderen constant over zichzelf bezig zijn.”

“Ik denk dat ik gewoonweg in een andere generatie ben opgegroeid, een generatie die niet constant foto’s neemt en zichzelf wil zien,” aldus de Duitser.

Het compleet andere uiterste in de Formule 1 is Lewis Hamilton. Daar waar Sebastian Vettel niet aanwezig is op de sociale media deelt Hamilton bijna alles via onder meer Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat.

Vettel stelt zich wel vragen over de trend waarbij fans steeds selfies met bekende sporters en beroemdheden vragen.

“De mensen komen naar mij en vragen of ze een foto met mij kunnen nemen. Meteen daarna zijn ze echter verdwenen,” aldus Vettel. “Ik vraag dan soms wat ze er mee gaan doen en dan is het antwoord: ‘Geen idee’. Onlangs zei iemand tegen mij dat hij een foto wenste om aan zijn vrienden te kunnen bewijzen dat hij mij had ontmoet.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout