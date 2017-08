Vettel: “Leiding in het kampioenschap is beloning voor het harde werk van Ferrari”

04 augustus 2017 — Sebastian Vettel is als leider de zomerpauze ingegaan en dat is naar eigen zeggen een beloning en bewijs van het harde werk dat Ferrari verricht heeft.



De voorbije jaren kon Ferrari zich niet echt mengen in de titelstrijd. Ook wat dit seizoen betreft dachten de meeste kenners en insiders dat Mercedes opnieuw het seizoen zou domineren. Het tegenovergestelde is echter waar.

Mercedes mag dan wel aan de leiding staan in het constructeurskampioenschap, wat de rijderstitel betreft is het Sebastian Vettel die aan de leiding staat. Volgens de Duitser bewijst zijn leidersplaats de vooruitgang die Ferrari heeft geboekt na al het harde werk dat het team verricht.

“Het is een beloning voor het team,” aldus Vettel. “Het is een feit dat we de voorbije jaren niet over de beste wagen beschikten. Het is ook een feit dat we de voorbije jaren niet het sterkst waren op het vlak van het ontwikkelen van de wagen. Ik denk echter dat je dit jaar naar de progressie dient te kijken en dat is deze keer een ander verhaal. We blijven vooruitgang boeken.”

Vettel beseft echter dat de strijd nog niet gestreden is en dat het seizoen nog lang is.

“Het is belangrijker om het kampioenschap te leiden na de laatste race maar dit is de beste positie waarin je je momenteel kan bevinden. Je wil niet tegen een achterstand aankijken. Het seizoen is echter nog lang en er resten ons nog veel races. Er kan dus nog veel gebeuren,” besluit Vettel.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout