Vettel na indrukwekkende inhaalrace: “één extra ronde en ik haal het podium”

12 juni 2017 — Sebastian Vettel heeft na een indrukwekkende inhaalrace tijdens de GP van Canada de schade in de titelstrijd kunnen beperken. Vettel is tegelijkertijd echter ook wat teleurgesteld want hij had gehoopt om nog op het podium te geraken, wat net niet lukte.



“Ik wou een trofee behalen en heb er uiteindelijk geen,” zei een enigszins teleurgestelde Sebastian Vettel. “Het begin van de race verliep overduidelijk niet zoals we gehoopt hadden. Ik geloofde er echter nog steeds in dat ik zou kunnen terugvechten en een plaats op het podium zou kunnen behalen.”

“Toen ik tegen het einde van de race opnieuw bij het groepje kwam dat voor de derde plaats aan het strijden was had ik er nog vertrouwen in, maar tja, ik kwam een ronde tekort ...”

Het venijn zat hem bij Vettel echter vooral in het begin van de race, waar Verstappen een superstart maakte door van de vijfde naar de tweede plaats te gaan, al was er dus wel contact met Vettel. De voorvleugel van de Duitser raakte beschadigd, waardoor de Duitser al na enkele ronden een pitstop moest maken en helemaal naar de laatste plaats terugviel.

“Ik denk niet dat het lukt om met drie wagens door de eerste bocht te gaan,” vertelt Vettel over de aanrijding in de eerste bocht. “Ik had een redelijk slechte positie, ik moest even kijken en misschien kon ik het beter gedaan hebben.”

“Ik zat echter vast met Lewis voor mij en ik kon niet nog pas later remmen, anders had ik hem van de baan geduwd. Valtteri zat links van mij en plots verscheen Max rechts van mij.”

“Max zag een gat en reed uiteindelijk over mijn voorvleugel, wat je niet opzettelijk doet, de kans op een lekke band is dan immers bijzonder groot. Uiteindelijk was ik echter de wagen met de schade, wat erg jammer en pech is,” besloot Vettel.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout