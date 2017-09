Vettel na slechte kwalificatie: “Ik begrijp het niet”

02 september 2017 — Sebastian Vettel begrijpt niet waarom Ferrari tijdens de kwalificatie de strijd om de polepositie niet kon aangaan.



Ferrari viert dit weekend haar 70ste verjaardag in Monza maar echt reden om te vieren was er niet na afloop van de kwalificatie. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel geraakten immers niet verder dan de zevende en achtste tijd.

“Ik weet het niet,” antwoordde Vettel op de vraag of hij wist wat het probleem van Ferrari was tijdens de kwalificatie. “Ik ben verrast door hoe snel de anderen gingen. Wij beschikten overduidelijk niet over dezelfde snelheid. Momenteel weten we niet hoed het komt.”

“Er zijn zeker en vast enkele zaken die we moeten bekijken en proberen begrijpen. Desalniettemin was het vandaag een belangrijke dag. We kregen het duidelijk niet goed voor elkaar.”

“Het is wat het is. We zullen zien wat we morgen kunnen doen tijdens de race,” besloot Vettel.

Raikkonen en Vettel hebben wel een geluk bij een ongeluk. Door de gridpenalty’s voor Max Verstappen en Daniel Ricciardo schuiven ze allebei nog twee plaatsen naar voor op de startgrid. Raikkonen en Vettel starten daardoor als vijfde en zesde.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout