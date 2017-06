Vettel niet te spreken over manoeuvre van Hamilton: “Lewis moest ook bestraft worden”

25 juni 2017 — Sebastian Vettel was na afloop van de race niet te spreken over het feit dat hij wel en Hamilton niet bestraft werd. De Duitser voerde een verbeten strijd uit met Hamilton, eentje die tot op het scherp van de snee liep, zeker toen beide heren achter de safety car tegen elkaar reden.



Heel wat inhaalmanoeuvres, incidenten en spektakel tijdens de GP van Azerbeidzjan maar na afloop van de race zal er toch vooral gesproken worden over het incident tussen Hamilton en Vettel achter de safety car.

Toen de safety car van de baan zou gaan vertraagde Hamilton plots enorm en reed Vettel achterin op de Mercedes van de Brit. Vervolgens deed Vettel zijn beklag naast Hamilton, waarna hij met zijn Ferrari tegen de zijkant van Hamilton zijn Mercedes reed. Vettel was niet te spreken over het manoeuvre van Hamilton, al was het wel Vettel die bestraft werd.

“Ik denk dat het redelijk duidelijk was,” antwoordde Vettel op de vraag of Hamilton een zogenaamde ‘brake test’ bij hem had gedaan. “Ik ga niet opzettelijk achterop hem inrijden ... Ik beschadigde mijn voorvleugel, hij had ook wat schade, niets dat de race beïnvloed zou hebben.”

“Dit is niet de manier waarop je het hoort te doen, hij heeft het een aantal keer gedaan. Na de eerste herstart verraste hij mij en had hij meteen een mooie voorsprong. Ik denk dan ook niet dat hij dat hoefde te doen.”

“Het probleem is dat ik en achter mij ook al de wagens zich klaarmaken voor de herstart, er is dan een kettingreactie. Hij deed enkele jaren geleden iets gelijkaardigs tijdens de herstart van de GP van China. Dit hoor je echt niet te doen.”

Vettel kreeg tijdens de race over de boordradio te horen dat hij een stop-and-go van tien seconden kreeg. De Duitser begreep aanvankelijk niet goed waarvoor de bestraffing was. Vettel dacht eerst dat hij de bestraffing kreeg omdat hij achterin op Hamilton was gereden.

“Ik vermoed dat het was omdat ik achterin op hem inreed, maar hetzelfde geldt voor hem, met de brake test,” aldus Vettel. “We zijn allemaal volwassen mensen, we zijn mannen. De emoties laaien hoog op in de wagen, we willen wiel aan wiel racen maar niet bij een herstart.”

“Zoals je nadien kon zien bij de herstart. Ik kon niet antwoorden en was opnieuw slimmer. Wat daarvoor gebeurde was dan ook niet noodzakelijk,” vindt Vettel. “Ik denk dat indien ik een bestraffing krijg, dat hij er ook een hoorde te krijgen.”

“De titelstrijd verloopt echter respectvol. Ik heb geen probleem met hem, het was simpelweg één actie die vandaag misliep,” besloot Vettel.

LAP 20/51: More drama in Baku as HAM and VET collide behind the Safety Car ߘ²#AzerbaijanGP #F1Baku ߇ư߇¿ pic.twitter.com/rGcRwIhImi — Formula 1 (@F1) June 25, 2017

The battle at the top of the championship just took a bit of a twist ߑ€#AzerbaijanGP ߇ư߇¿ #F1Baku pic.twitter.com/aIrb93mht5 — Formula 1 (@F1) June 25, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout