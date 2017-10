Vettel start van op de eerste startrij: “Ik heb alles geriskeerd”

07 oktober 2017 — Sebastian Vettel moest tijdens de kwalificatie tevreden zijn met de derde tijd maar start door een gridpenalty voor Valtteri Bottas toch naast Lewis Hamilton van op de eerste startrij.



Op vrijdag zag het er nog erg goed uit voor Vettel en Ferrari. De Duitser had tijdens de eerste oefensessie de snelste tijd gereden. Op zaterdag was Ferrari echter op achtervolgen aangewezen.

Ook tijdens de kwalificatie kon Ferrari het tempo van Mercedes niet volgen en moest Vettel Hamilton en Bottas voor zich dulden. Ondanks de derde tijd, op enkele tienden van Hamilton, is Vettel best tevreden. Van op de eerste startrij hoopt de Duitser uiteraard om Hamilton tijdens de race van de overwinning te houden.

“De kwalificatie verliep eerlijk gezegd redelijk goed,” aldus Vettel. “Ik heb alles geprobeerd tijdens mijn laatste run, ik wist dat ik iets meer risico moest nemen.”

“Het lukte uiteindelijk niet. Ik ging breed bij het uitkomen van de s-bochten maar ik wist dat indien Valtteri sneller dan mij zou gaan, dat ik nog steeds voor hem zou mogen vertrekken.”

“Ik had graag wat sneller geweest maar het is geweldig om met de nieuwe wagen hier te rijden. Het is een bijzondere dag.”

VET: "It's quite amazing around here with the new cars" ߚ #Quali #JapaneseGP ߇ϰ߇µ #F1 pic.twitter.com/fB3TLDZA0x