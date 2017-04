Vettel teleurgesteld derde: “Morgen zou het closer moeten zijn”

15 april 2017 — Sebastian Vettel kwalificeerde zich als derde voor de GP van Bahrein. De Duitser was meteen na afloop van de kwalificatie zichtbaar teleurgesteld, al kwam dat waarschijnlijk vooral door het verschil van bijna een halve seconde met Bottas, die de pole kon claimen.



“Nee, ik heb niet echt een verklaring voor het verschil. Ik heb niet gezien waar we het meeste tijd verloren. Ik denk dat het wat verspreid was over gans het circuit maar dat het wel vooral de eerste en de derde sector was. De tweede sector was niet zo erg. Er zijn iets meer rechte stukken in de eerste en de derde sector,” probeert Vettel een verklaring te zoeken voor het verschil van bijna een halve seconde met Bottas.

Vettel heeft er dan ook het raden naar waarom het verschil tijdens de kwalificatie in Bahrein veel groter was dan in Australië en China.

“Ik weet niet of ze een update hadden waardoor ze harder konden pushen. Het ziet er echter naar uit dat we overal wat verloren, misschien iets meer dan normaal op de rechte stukken. Ik denk dat het voor morgen vooral belangrijk is dat de wagen vandaag goed aanvoelde. Ik denk dat we ons dan dichter bij Mercedes zullen bevinden. Hopelijk wordt de race erg close. We zullen zien wat het geeft,” besluit Vettel.

Vettel start morgen van op de derde plaats op de grid, langs de ‘propere’ kant van de baan. De Duitser zal ongetwijfeld meteen de aanval willen inzetten op Hamilton.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout