Vettel: “Uitspraken van Marchionne worden te fel opgeblazen”

14 oktober 2017 — Sebastian Vettel liet aan ‘Autosport’ weten dat hij vindt dat de kritiek van CEO Marchionne zeker niet onterecht is. Wel vindt hij dat de uitspraken van zijn grote baas te fel opgeblazen worden.



Het is niet verwonderlijk dat Sergio Marchionne ‘not amused’ was na de rampzalig verlopen Grote Prijzen van Singapore, Maleisië en Japan. Beide wereldtitels lijken verder weg dan ooit en in een reactie liet hij optekenen dat de kwaliteitscontrole bij de Scuderia beter moest.

Eerder op het seizoen raadde de Italiaan Kimi Raikkonen al eens aan om een tandje bij te steken maar Sebastian Vettel blijft volhouden dat de uitspraken van Marchionne geen extra druk met zich meebrengen.

“Ik heb nu al een aantal jaren ervaring in de autosport en ik heb ondertussen wel geleerd dat sommige uitspraken soms wat uit hun context worden getrokken,” aldus Vettel.

“Als hij (Marchionne) iets zegt windt hij er nooit doekjes om en hij heeft gelijk want het is ook nooit zonder reden. Maar soms is dan het resultaat dat mensen het helemaal opblazen.”

“Wat hij in de pers zegt, zegt hij ook binnen het team, nog meer onverbloemd zelfs. Voor de mensen binnen het team is dit geen groot nieuws maar voor de buitenwereld lijkt het dat wel te zijn en dat creëert soms wat onnodige spanningen,” besluit de viervoudige wereldkampioen.

