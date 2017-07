VIDEO: 360 graden-video: Rij on board mee met WRC-kampioen Sébastien Ogier in een F1-bolide

26 juli 2017 — WRC-kampioen Sébastien Ogier reed onlangs voor de eerste keer met een F1-bolide. In onderstaande 360 graden-video kan je on board meerijden in de Red Bull RB7.

*Om de 360 graden-video correct af te spelen en in al de richtingen te kunnen kijken moet je de video in een ondersteunende browser zoals bv. Google Chrome afspelen. Rondkijken tijdens het afspelen van de video kan door op de pijltjes links bovenaan te klikken.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout