22 september 2017 — Max Verstappen zijn GP van Singapore zat er door de startcrash al meteen op. De Nederlander blikt in onderstaande 'vlog' terug op zijn raceweekend in Singapore.

Looking forward to a change of fortunes in Malaysia @Max33Verstappen's #SingaporeGP lowdown! #F1