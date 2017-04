12 april 2017 — Max Verstappen finishte na een indrukwekkende inhaalrace als derde tijdens de GP van China. De Nederlander kijkt na al reikhalzend uit naar de race in Bahrein.

Onto the next one! ߑŠ

This guy has landed and is all set for the #BahrainGP ߙ̰߇ǰ߇­ pic.twitter.com/f8Ar3D5FPJ