VIDEO: Nederlandse racepiloot maakt bizarre crash tegen brandweerwagen

25 juni 2017 — Beelden die we u niet wensten te onthouden, ook al zijn ze deze keer niet uit de Formule 1 ...

De Nederlandse racepiloot Tom Coronel nam in het Portugese Vila Real deel aan een manche van het World Touring Car Championship (WTCC). Coronel probeerde een bocht te nemen maar ging rechtdoor, net op een plaats waar er geen vangrails stonden.

Coronel ging met zijn WTCC-bolide van het circuit, over een grasperkje, en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een ... brandweerwagen.

Couldn't brake, big crash on street circuit in #vilareal.ߘ¢ I'm OK! More to follow ߑʰߏ» #ACELERAVILAREAL pic.twitter.com/pltOgYKfFc