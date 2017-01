VIDEO: Pascal Wehrlein crasht tijdens Race of Champions

22 januari 2017 — Tijdens de groepsfase van de Race of Champions in Miami kwam Pascal Wehrlein na het overschrijden van de finish in contact met Felipe Massa. Wehrlein zijn wagen ging aan het tollen en belandde tegen een muurtje. Beide rijders kwamen ongehavend uit de crash.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout