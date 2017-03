VIDEO: spectaculaire 360 graden-video van een F1-bolide in Barcelona

13 maart 2017 — Rij mee met Sauber-piloot Marcus Ericsson over het Circuit de Catalunya in Barcelona. Via de 360-graden video kan je tijdens het rijden in al de richtingen kijken, wat spectaculaire beelden oplevert.

*Om de 360 graden-video correct af te spelen en in al de richtingen te kunnen kijken moet je de video in een ondersteunende browser zoals bv. Google Chrome afspelen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout