22 augustus 2017 — Net als zijn fans telt ook Stoffel Vandoorne af naar zijn thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps.

Build up to the #BelgianGP ߙŒ See you at Spa!߇ǰ߇ª #SV2 #McLarenHonda pic.twitter.com/YJJVayBuzY