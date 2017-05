02 mei 2017 — Max Verstappen finishte tijdens de GP van Rusland als vijfde en blikt terug op zijn race.

ߗ£ Catch Max's thoughts on the #RussianGP after his 5th place finish in Sochi߇װ߇º ߑ‡ #ГранПриРоссии pic.twitter.com/uLwXeIx7t9