Voortbestaan Manor Racing F1 team bedreigd

06 januari 2017 — Just Racing Services Ltd, het moederbedrijf van Manor is onder curatele geplaatst. Het ziet er dus niet goed uit voor Manor Racing F1 team.



Op vrijdagochtend begonnen de speculaties dat Manor Racing in 2017 mogelijk de F1-startgrid niet zou halen. Vervolgens raakte bekend dat het moederbedrijf van Manor onder curatele werd geplaatst.

FRP Advisory LLP beheert momenteel de financiën van Just Racing Services Ltd, waartoe ook Manor Racing behoort. Volgens Geoff Rowley is het nog niet duidelijk of Manor Racing de startgrid van de eerste race in Australië haalt.

“Het team heeft sinds begin 2015 en onder haar nieuwe eigenaars heel wat progressie geboekt, met als hoogtepunt het behalen van het wk-punt tijdens het voorbije seizoen. Het blijft echter een feit dat een F1-team continu heel wat investeringen vereist.”

“De voorbije maanden heeft het senior management onvermoeibaar gewerkt om nieuwe investeerders aan te trekken en zo de toekomst van het team op lange termijn te verzekeren. Helaas is dat niet gelukt tijdens de periode die daarvoor beschikbaar was.”

Volgens Rowley was het onder curatele plaatsen van Just Racing Services Ltd de enige mogelijkheid die er nog restte. Grote vraag is nu uiteraard of Manor Racing nog een F1-toekomst heeft.

“Het seizoen 2017 begint op 26 maar in Melbourne, Australië, en de deelname van het team zal afhangen van het administratief proces en de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen. Er rest ons echter nog bijzonder weinig tijd.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout