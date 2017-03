Voormalig wereldkampioen John Surtees overleden

10 maart 2017 — Tijdens de laatste dag van de F1-wintertests kwam er triestig nieuws, voormalig F1-wereldkampioen John Surtees overleed immers op 83-jarige leeftijd.



De familie van John Surtees deelde vandaag het triestige nieuws mee dat hij in februari werd opgenomen in het St Georges Hospital van Londen en vandaag overleed.

John Surtees was van 1960 tot en met 1972 actief in de Formule 1 en veroverde in 1964 met Ferrari de wereldtitel. Surtees is bovendien de enige rijder die zowel op twee als vier wielen wereldkampioen werd. Hij is dan ook een legende in zowel de auto- als de motorsport.

Surtees streed tot de laatste moment en overleed in het bijzijn van zijn vrouw en dochters. Zijn zoon Henry Surtees overleed in 2009 na een ongeluk in de F2.





Geschreven door Geoffrey Van den Elshout